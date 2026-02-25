guasto informatico temporaneo al centro direzionale asl toscana sud est in via calamandrei

Arezzo, 25 febbraio 2026 – 173 ad Arezzo. A causa del guasto gli uffici e i servizi situati nella sede non sono al momento contattabili né telefonicamente, né per posta elettronica. Il personale tecnico del gestore telefonico sta lavorando per risolvere il problema. «L'Asl - si legge nella stessa nota - si scusa per gli eventuali disagi agli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

