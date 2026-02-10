La piscina comunale di Monza in mano alla società cesenate previsto un maxi progetto da un milione di euro

Da cesenatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La piscina comunale di Monza passa sotto il controllo della società cesenate Around Sport. È in arrivo un maxi progetto da un milione di euro per ristrutturarla e migliorare i servizi. La società ha preso in gestione l’impianto e già si pensa a grandi lavori, con l’obiettivo di rilanciare la struttura e offrire un servizio migliore ai cittadini.

Around Sport, realtà con sede a Cesena specializzata nella gestione di impianti sportivi e piscine, ha acquisito la gestione della piscina comunale di Monza. La società, guidata dal presidente Gabriele Corzani e dal direttore Luca Brandolini, si è aggiudicata la gara d’appalto pubblicata dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Monza Piscina

La piscina è pronta a tornare. A dieci anni dalla chiusura-choc maxi-progetto da 4,8 milioni

Restyling completo per la nuova farmacia comunale: un intervento da oltre mezzo milione di euro

È in fase di completamento il restyling della farmacia comunale Lugo 2, un intervento da oltre mezzo milione di euro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monza Piscina

Argomenti discussi: La Piscina comunale di via degli Sport riapre il 9 febbraio; Catanzaro, confermato anche per il 2026 il servizio di nuoto in piscina per persone con disabilità; Piscina di Lugo, partono i lavori. Il primo passo per il rilancio; Piscina comunale: i nodi della ristrutturazione.

la piscina comunale diVandali all'opera, colpiti la piscina e il magazzino comunaleCASTELMASSA (ROVIGO) - Raid vandalici in Alto Polesine, indagano i carabinieri. Il sindaco di Castelmassa, Federico Ragazzi, informa la cittadinanza che si sono verificati due distinti episodi ... ilgazzettino.it

la piscina comunale diVandali in piscina e furto in ComuneDue brutti episodi in paese. Il primo, un raid vandalico alla piscina, il secondo un furto nel magazzino comunale. L’amministrazione - spiega la nota del Comune - informa la cittadinanza che si sono ... polesine24.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.