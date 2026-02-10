La piscina comunale di Monza in mano alla società cesenate previsto un maxi progetto da un milione di euro

La piscina comunale di Monza passa sotto il controllo della società cesenate Around Sport. È in arrivo un maxi progetto da un milione di euro per ristrutturarla e migliorare i servizi. La società ha preso in gestione l’impianto e già si pensa a grandi lavori, con l’obiettivo di rilanciare la struttura e offrire un servizio migliore ai cittadini.

Around Sport, realtà con sede a Cesena specializzata nella gestione di impianti sportivi e piscine, ha acquisito la gestione della piscina comunale di Monza. La società, guidata dal presidente Gabriele Corzani e dal direttore Luca Brandolini, si è aggiudicata la gara d'appalto pubblicata dal.

