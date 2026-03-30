Al via Ciak si cambia! | cinema e intelligenza artificiale entrano in classe all’Istituto Albino Luciani

Recentemente è iniziato il progetto “Ciak si cambia!” presso l’Istituto Comprensivo “Albino Luciani” di Messina. Il percorso coinvolge studenti e docenti e integra l’uso del linguaggio cinematografico con le tecnologie digitali, con un focus specifico sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo della creatività. Il progetto si sviluppa attraverso attività pratiche e momenti di approfondimento in classe.

Il progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2025 coinvolge oltre 800 studenti con laboratori creativi guidati da Angelo Campolo e partner del settore audiovisivo È partito da pochi giorni all’Istituto Comprensivo “Albino Luciani” di Messina il progetto “Ciak si cambia!”, un percorso didattico che unisce linguaggio cinematografico e nuove tecnologie, con particolare attenzione alle potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla creatività. Il progetto è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Grazia Patanè e interesserà oltre 800 studenti, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Al via “Ciak si cambia!”: cinema e intelligenza artificiale entrano in classe all’Istituto Albino Luciani Articoli correlati Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Leggi anche: Al Cinema Astra arriva “L’Amore ai Tempi dell'Intelligenza Artificiale"