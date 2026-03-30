al teatro petrarca antonio rezza con metadietro

Al Teatro Petrarca di Arezzo, si tiene uno spettacolo con Antonio Rezza e “Metadietro”. Lo spettacolo è un esempio di combinato artistico riconosciuto nel teatro contemporaneo. La rappresentazione si svolge in una sede situata in via Guido Monaco 12.

Un combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo arriva al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12). Martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile sarà in scena “Metadietro”, lo spettacolo con il duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella, Leoni d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia 2018. Lo spettacolo indaga ed esplora con comicità e surreale ironia l’essenza stessa della nostra umanità, il rischio costante del suo naufragio e la certezza di un’impossibile salvezza. In scena, un ammiraglio vestito di blu è alle prese con il salvataggio della sua nave, ma deve fare i conti con l’equipaggio che lo accompagna, accecato da logiche di mercato e interessi individuali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Un saluto speciale da Antonio Rezza e Flavia Mastrella al pubblico aretino. Il duo, già Leone d’Oro alla carriera, insieme a Daniele Cavaioli, ti aspetta al Teatro Petrarca di Arezzo martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile alle ore 21:00 per la messa in scena di M - facebook.com facebook