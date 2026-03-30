Il Teatro Petrarca di Arezzo ospita un evento teatrale che vede protagonista Antonio Rezza, noto artista nel panorama contemporaneo. Lo spettacolo, intitolato “Metadietro”, si svolge in una cornice che richiama un ammiraglio vestito di blu elettrico, inserito in un contesto artistico che si svolge nella deriva di un mondo dominato dal mercato. La rappresentazione si terrà il 30 marzo 2026.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Un combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo arriva al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12). Martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile sarà in scen a “Metadietro”, lo spettacolo con il duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella, Leoni d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia 2018. Lo spettacolo indaga ed esplora con comicità e surreale ironia l’essenza stessa della nostra umanità, il rischio costante del suo naufragio e la certezza di un’impossibile salvezza. In scena, un ammiraglio vestito di blu è alle prese con il salvataggio della sua nave, ma deve fare i conti con l’equipaggio che lo accompagna, accecato da logiche di mercato e interessi individuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ammiraglio in blu elettrico nella deriva di un mondo governato dal mercato: al Teatro Petrarca Antonio Rezza con “Metadietro”

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