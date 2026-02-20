Lo spettacolo Metadietro, di Flavia Mastrella, Antonio Rezza con Antonio Rezza e con Daniele Cavaioli in scena al Teatro San Ferdinando dal 25 febbraio. Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano in scena al Teatro San Ferdinando dal 25 febbraio al 1 marzo con la loro nuova creazione. Un viaggio visionario che, tra surreale ironia e crudele comicità, affronta il rischio costante dell’abisso e l’illusione di una possibile salvezza, indagando l’essenza dell’umanità attraverso l’epopea paradossale di un pentagono transformer–navicella spaziale, un ammiraglio vestito di blu e un equipaggio alla deriva. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro San Ferdinando in scena Metadietro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

Leggi anche: 'Metadietro': Rezza/Mastrella al Teatro Era di Pontedera

Leggi anche: Il maestro Antonio Rezza è un capitano in blu alle Muse con "Metadietro"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.