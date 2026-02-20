Al Teatro San Ferdinando in scena Metadietro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
Lo spettacolo Metadietro, di Flavia Mastrella, Antonio Rezza con Antonio Rezza e con Daniele Cavaioli in scena al Teatro San Ferdinando dal 25 febbraio. Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano in scena al Teatro San Ferdinando dal 25 febbraio al 1 marzo con la loro nuova creazione. Un viaggio visionario che, tra surreale ironia e crudele comicità, affronta il rischio costante dell’abisso e l’illusione di una possibile salvezza, indagando l’essenza dell’umanità attraverso l’epopea paradossale di un pentagono transformer–navicella spaziale, un ammiraglio vestito di blu e un equipaggio alla deriva. 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: 'Metadietro': Rezza/Mastrella al Teatro Era di Pontedera
Leggi anche: Il maestro Antonio Rezza è un capitano in blu alle Muse con "Metadietro"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: DAL 25 FEBBRAIO AL TEATRO SAN FERDINANDO METADIETRO DI ANTONIO REZZA E FLAVIA MASTRELLA; Martedì 17 febbraio al Teatro San Ferdinando STORIA DI UN AMORE da Lettera a D. di André Gorz – Sellerio Editore Palermo; Storia di un amore al Teatro San Ferdinando; Napoli, al Teatro San Ferdinando debutta Storia di un amore.
Storia di un amore al Teatro San FerdinandoMartedì 17 febbraio, alle ore 21, il Teatro San Ferdinando ospita, in un’unica data, Storia di un amore, spettacolo di parole, musica e danza liberamente tratto da Lettera a D. di André Gorz (Sellerio ... rainews.it
Dal 10 al 15 febbraio al Teatro San Ferdinando arriva lo spettacolo L’amore non lo vede nessuno di Giovanni GrassoNapoli- Dal 10 al 15 febbraio il Teatro San Ferdinando ospita L’amore non lo vede nessuno, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Giovanni Grasso. Dal 10 al 15 febbraio il Teatro San Ferdinand ... marigliano.net
Capodanno cinese Mercoledì 18 febbraio - ore 18 Teatro San Vittorino - facebook.com facebook
Lo spettacolo domani al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di #Edolo x.com