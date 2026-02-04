Pretty Woman e Moulin Rouge! di nuovo sul grande schermo | al Multiplex torna la rassegna dei film cult

Ancona riporta sul grande schermo due classici del cinema: “Pretty Woman” e “Moulin Rouge!”. La rassegna dei film cult, organizzata da Nexo Studios, torna al Multiplex dopo il successo di Natale con “Mamma, ho perso l’aereo”. La città si prepara a tornare a rivivere alcune delle pellicole più amate di sempre, con un pubblico che non vede l’ora di riscoprire quei momenti che hanno segnato generazioni.

ANCONA - Dopo il grande successo di Natale con "Mamma, ho perso l'aereo", che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di Nexo Studios-Back to Cult, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni.

