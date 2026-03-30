Il Cassero per la Scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento di Montevarchi si è aggiudicato il Premio Inclusione 3.0 nell’edizione 2026. La cerimonia si è svolta questa settimana, con la consegna del riconoscimento durante un evento dedicato. Il premio è assegnato a progetti che promuovono l’inclusione culturale attraverso iniziative artistiche e sociali.

Il Cassero per la Scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento di Montevarchi è stato tra i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Inclusione 3.0, promosso dall’Università degli Studi di Macerata e dedicato ai progetti più innovativi nel campo dell’accessibilità e dell’inclusione. La direttrice del museo Federica Tiripelli insieme a Monica Bernacchia, referente comunicazione del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, e a Laura Debolini, dirigente dell’IC Magiotti diMontevarchi, ha ritirato il riconoscimento a Macerata sabato 28 marzo, nel corso della cerimonia ufficiale nella Domus San Giuliano.A essere premiato è stato il progetto Vorreiandarealmuseo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Al progetto Vorreiandarealmuseo il premio Inclusione 3.0

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