' Sinergicamente' al via il progetto di comunità dedicato al benessere e all’inclusione sociale

Questa mattina è partito ufficialmente ‘Sinergicamente’, la quinta edizione del progetto che coinvolge diverse realtà del territorio. L’obiettivo è promuovere il benessere e favorire l’inclusione sociale, combattendo l’isolamento di molte persone. Il progetto, organizzato dal Csv Terre Estensi e in collaborazione con il dipartimento di Salute mentale dell’Ausl, coinvolge comunità e volontari pronti a fare la differenza sul campo.

Sono già aperte le iscrizioni al nuovo programma di laboratori aperti alla cittadinanza che è stato presentato giovedì scorso, in occasione dell'incontro pubblico di restituzione dell'edizione 2025, presso la sede del Csv. L'appuntamento dello scorso anno ha registrato una forte partecipazione: oltre 110 persone coinvolte, 14 laboratori realizzati e la collaborazione con sette realtà associative, enti del territorio e professionisti. Un progetto che si conferma come spazio accogliente e non giudicante, capace di favorire relazioni, autostima e socialità attraverso attività creative e inclusive.

