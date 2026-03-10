Ambito N17 al via il progetto per inclusione e lavoro

È stato avviato il progetto per l'inclusione e l'occupazione nell'ambito N17, coinvolgendo le città di Sant’Antimo e Casandrino. È nato il Centro Territoriale di Inclusione, che offre servizi, corsi e tirocini finanziati dalla Regione Campania. L’obiettivo è creare opportunità concrete per le persone in condizioni di fragilità, puntando su servizi mirati e attività di formazione.

Da Sant'Antimo a Casandrino prende forma il Centro Territoriale di Inclusione con servizi, corsi e tirocini finanziati dalla Regione Campania L'inclusione sociale passa dalla capacità di costruire servizi reali e occasioni concrete per chi vive condizioni di fragilità. È in questa direzione che si muove il progetto "Verso Strade Nuove col Welfare", avviato nell'Ambito N17 e destinato a coinvolgere i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino. L'iniziativa nasce con un finanziamento della Regione Campania pari a 1.169.657,50 euro e porterà alla realizzazione del Centro Territoriale di Inclusione, uno spazio pensato per coordinare attività e interventi rivolti a minori, giovani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà sociale ed economica.