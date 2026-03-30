Cesenatico si prepara a vivere un pomeriggio speciale all’insegna della gioia, della condivisione e della solidarietà. Giovedì 2 aprile, il Parco di Levante ospiterà “Pasqua al Boschetto”, un evento pensato per regalare ai più piccoli momenti indimenticabili. L’iniziativa è organizzata dalla Croce rossa italiana con l’obiettivo di unire divertimento e valori educativi in un contesto accogliente e familiare. Dalle 15.30 alle 18.30, davanti alla casina al centro del parco, bambini e famiglie potranno immergersi in un ricco programma di attività. Accanto al divertimento, ci sarà spazio anche per la creatività e l’apprendimento con il... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Al parco di Levante arriva la "Pasqua al Boschetto" promossa da Croce rossa

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