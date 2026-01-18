La Fiamma Olimpica è arrivata al Museo della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere, dopo aver lasciato la provincia di Brescia e percorso Desenzano del Garda. L’evento rappresenta un momento di condivisione e riflessione, sottolineando il valore dei valori olimpici e della solidarietà. La visita si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di importante significato simbolico.

Dopo aver lasciato la provincia di Brescia, transitando per Desenzano del Garda, il viaggio della Fiamma Olimpica ha toccato oggi Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Al centro della tappa, un luogo simbolo di umanità e pace: il Museo Internazionale della Croce Rossa. Un corteo di tedofori, tra cui Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha portato il simbolo dei Giochi proprio lì, dove la storia è stata scritta. Il museo sorge infatti negli stessi luoghi che, nel lontano 1859, ispirarono a Henry Dunant la fondazione di quella che sarebbe diventata la più grande e importante istituzione di soccorso e pacificazione al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fiamma Olimpica al Museo della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere

Milano Cortina, la fiaccola olimpica al Museo della Croce Rossa: “Un messaggio di speranza per chi soffre”

La fiaccola olimpica, simbolo di unità e speranza, oggi si trova al Museo della Croce Rossa di Milano, attraversando Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Questo percorso rappresenta un messaggio di solidarietà per chi affronta difficoltà, legando i valori olimpici a quelli di assistenza e speranza. Un gesto che sottolinea l’importanza di condividere momenti di resistenza e rinascita, anche in tempi complessi.

Leggi anche: L'accensione della Fiamma Olimpica al Quirinale e il sorvolo delle Frecce Tricolori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rovereto e Garda Trentino, oggi arriva la Fiamma olimpica: il programma - facebook.com facebook

Il viaggio della fiamma olimpica passa da Torino: presenti, tra gli altri, Ivan Zaytsev, Giorgio Chiellini e ‘Pecco’ Bagnaia #Olympics #MilanoCortina #Bagnaia #Zaytsev #Chiellini x.com