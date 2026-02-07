Pallamano Al Boschetto arriva Nuoro | per l’Ariosto uno scontro diretto da non fallire

Oggi alle 15, al PalaBoschetto, la Pallamano Ariosto Securfox torna a giocare in casa contro Nuoro. È uno scontro che conta molto per entrambe, e non si può sbagliare. La squadra di casa punta a vincere davanti al proprio pubblico, mentre i sardi vogliono portare a casa i punti per rafforzare la loro posizione in classifica. Il match si preannuncia acceso e importante per entrambe le squadre.

Torna tra le mura amiche la Pallamano Ariosto Securfox, che oggi alle 15 ospita al PalaBoschetto la formazione della Germancar Nuoro. Inutile sottolineare la necessità di fare punti e di ritornare a muovere una classifica, ferma da troppo tempo per la formazione ferrarese. Nuoro è avversaria da rispettare, ma da non temere, per le ragazze di coach Melis. Anche la formazione sarda lotta nelle posizione di coda alla classifica, occupando attualmente la nona posizione che condannerebbe in questo momento la Germancar alla disputa dei playout. La Germanvox, arriva a Ferrara forte dei sei punti di vantaggio, nei confronti dell'Ariosto, oltre ad essersi aggiudicata anche la partita di andata disputata in Sardegna.

