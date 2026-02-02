Maria Antonietta e Colombre al Festival | Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme L’intervista

Maria Antonietta e Colombre salgono sul palco del Festival di Sanremo e presentano il loro brano, intitolato “La felicità e basta”. Entrambi sono emozionati, ma più di tutto vogliono divertirsi e affrontare la gara con semplicità. Durante l’intervista, Maria Antonietta scherza sul “Frullatore Sanremo” e dice che, invece di preoccuparsi di come sarà, preferiscono fare squadra e affrontare tutto insieme. La loro presenza ha portato un’aria fresca e spontanea, e ora aspettano il risultato con serenità.

La felicità e basta, si intitola così il brano scelto da Maria Antonietta e Colombre per il loro debutto sul palco del Festival di Sanremo. Non si tratta di un duo, chi vuole farli passare forzatamente come riempiposto degli ei furono ComaCose, semplicemente, non sa di cosa sta parlando. Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, così all’anagrafe, sono sì una coppia nella vita, ma provengono da un percorso parallelo, molto raffinato, intellettuale, pur nell’accessibilità dei loro brani, da solisti e insieme. Per accertarsene basta andarsi a riscoprire Luna di miele, il loro unico joint album, uscito a settembre, di certo uno dei migliori dell’annata 2025.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Maria Antonietta Colombre

Maria Antonietta e Colombre portano sul palco dell’Ariston un atto poetico che si preannuncia unico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta a Sanremo 2026

Ultime notizie su Maria Antonietta Colombre

Argomenti discussi: Maria Antonietta e Colombre: La felicità è un diritto; Maria Antonietta e Colombre, la felicità non è una ricompensa; Sanremo 2026, Colombre e Maria Antonietta: 'Viviamo di emozioni'; Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: Sarà un atto poetico da vivere insieme.

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervistaI due sono una coppia nella vita ma non sono un duo, il loro percorso non ha niente a che vedere con quello dei Coma_Cose ... open.online

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore, la nostra è una canzone politica»Debuttano al Festival con La felicità e basta, e qui parlano di coppia senza favole, di ego e di tempo, del palco dell'Ariston e dei paragoni inevitabili - da Al Bano e Romina ai Coma_Cose - e di quel ... vanityfair.it