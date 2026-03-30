Al Cro la nuova tomoterapia strumento efficace per i tumori più complessi

Al Centro di riferimento oncologico di Aviano è stata inaugurata una nuova tomoterapia di ultima generazione, acquistata con un finanziamento regionale di circa 8 milioni di euro. La nuova apparecchiatura è destinata al trattamento di tumori complessi e rappresenta un aggiornamento rispetto alle tecnologie precedenti. L'installazione si è conclusa nelle scorse settimane e ora il centro può offrire interventi più avanzati ai pazienti.