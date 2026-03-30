Al Cro la nuova tomoterapia strumento efficace per i tumori più complessi
Al Centro di riferimento oncologico di Aviano è stata inaugurata una nuova tomoterapia di ultima generazione, acquistata con un finanziamento regionale di circa 8 milioni di euro. La nuova apparecchiatura è destinata al trattamento di tumori complessi e rappresenta un aggiornamento rispetto alle tecnologie precedenti. L'installazione si è conclusa nelle scorse settimane e ora il centro può offrire interventi più avanzati ai pazienti.
Al Centro di riferimento oncologico di Aviano è stata inaugurata la nuova tomoterapia di ultima generazione, acquistata grazie a un finanziamento regionale di circa 8 milioni di euro. Il macchinario entrerà in funzione la prossima settimana e sostituirà l’impianto di prima generazione che, in quasi 20 anni di attività, ha erogato oltre 80 mila trattamenti. La nuova apparecchiatura consentirà di eseguire trattamenti radioterapici avanzati su diverse tipologie di tumori, con particolare efficacia nei casi più complessi: neoplasie toraciche, mesoteliomi, tumori della base cranica, sarcomi dei tessuti molli, tumori pediatrici e alcune forme cerebrali che richiedono trattamenti cranio-spinali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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