Al cinema in settimana | da Cena di classe ad Hamnet

È ricca di film la programmazione al cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano il Premio Oscar “Una battaglia dopo l’altra”, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Idoli – Fino all’ultima corsa”, “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Un bel giorno”, “Ben – Rabbia animale”, “Cena di classe”, “Hamnet”, “Notte prima degli esami 3.0”, “Reminders of Him”, “Scream 7” e “Ti uccideranno”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 30 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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