Il week-end al cinema | da Cena di classe a Notte prima degli esami 3.0

Da bergamonews.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana arrivano nelle sale due nuovi film italiani. Il primo, intitolato “Cena di classe”, sarà disponibile da giovedì 26 marzo ed è diretto da Francesco Mandelli. Un secondo film, “Notte prima degli esami 3.0”, completa l’offerta cinematografica della settimana. Entrambi i titoli sono stati annunciati per il loro debutto nelle sale italiane in questi giorni.

Arriva al cinema “Cena di classe”. Il film, che approda nelle sale giovedì 26 marzo, è diretto da Francesco Mandelli. Nel cast ci sono Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Francesco Mandelli, Nicola Nocella, Andrea Pisani e Debora Villa. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come il Premio Oscar “Una battaglia dopo l’altra”, “Notte prima degli esami 3.0”, “Reminders of Him”, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Un bel giorno”, “Hamnet”, “Idoli – Fino all’ultima corsa”, “Il bene comune”, “Keeper”, “Rental Family”, “Return to Silent Hill”, “Scream 7” e “Sentimental value”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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