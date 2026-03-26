i sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio dedicato alla Settima Arte ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi: Il giovedì. Per questa settimana, tra le nuove uscite attese in sala da giovedì 26 marzo, abbiamo scelto la commedia Cena di classe, film diretto dal regista e attore comasco Francesco Mandelli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Cena di classe

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Oggi doveva essere una giornata di riposo, rilassante... Ma quale... Non ho fatto altro che correre e lavorare... Ma lasciamo perdere... Pensiamo a cose più allegre e concrete. La cena di stasera semplice, sbrigativa ma vi assicuro soddisfacente. Costoletta - facebook.com facebook