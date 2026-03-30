Al Bobbio arriva lo spettacolo Stupefatto avevo 14 anni la droga molti più di me

Mercoledì 1° aprile alle ore 11 si terrà presso il Teatro Bobbio – La Contrada uno spettacolo intitolato “Stupefatto – avevo 14 anni, la droga molti più di me”. L’evento è aperto al pubblico e gratuito, con un’attenzione rivolta principalmente a ragazzi tra i 13 e i 17 anni. La rappresentazione si svolge in via del Ghirlandaio, 12.

Mercoledì 1° aprile alle ore 11 presso il Teatro Bobbio – La Contrada (via del Ghirlandaio, 12) è in programma lo spettacolo “Stupefatto – avevo 14 anni, la droga molti più di me”, rivolto in particolare alla fascia d’età dai 13 ai 17 anni, l’ingresso è libero e gratuito. Lo spettacolo è realizzato da ANLA FVG in coorganizzazione con il Comune di Trieste e con il contributo della Fondazione CRTrieste e del Teatro Stabile La Contrada ed è rappresentato dalla compagnia ITINERARIA TEATRO di Milano, che da 25 anni si occupa esclusivamente di teatro civile, con spettacoli emotivamente coinvolgenti e di forte impegno sociale per i giovani. Viene portata in scena una storia vera che ha come protagonista l'attore Fabrizio De Giovanni, il quale è stato ricevuto e premiato con medaglia dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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