Al Bobbio arriva A mirror uno spettacolo falso e non autorizzato

Al Bobbio un evento teatrale si trasforma in un matrimonio improvvisato. Le persone si sono ritrovate a partecipare a uno spettacolo falso, senza averne nessuna idea. L’organizzatore aveva venduto i biglietti per una rappresentazione, ma una volta arrivati, gli spettatori si sono trovati coinvolti in una scena di nozze non autorizzata. La confusione è stata grande e il pubblico ha lasciato il teatro con parecchi dubbi.

Immaginate di aver acquistato un biglietto per un normale spettacolo teatrale e di ritrovarvi, invece, nel bel mezzo di un matrimonio. O meglio, in quella che sembra una cerimonia nuziale, ma che nasconde un segreto pericoloso. Al Teatro Bobbio per la Stagione Contrada, da giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio, le luci si accendono su "A Mirror. Uno Spettacolo Falso e non Autorizzato", l'atteso testo della drammaturga britannica Sam Holcroft che, dopo il successo nel West End londinese, arriva a Trieste con la regia di Giancarlo Nicoletti.

