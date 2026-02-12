Stupefatto avevo 14 anni la droga molti più di me
Questa settimana a Mandello si terrà uno spettacolo teatrale che racconta la storia di un ragazzo di 14 anni alle prese con la droga. L’evento, organizzato dal Centro di Ascolto Caritas “don Gianni Gatti” in occasione del suo trentennale, si terrà venerdì 13 febbraio al teatro comunale Fabrizio De André. Un’occasione per sensibilizzare sul tema e riflettere sulla realtà degli adolescenti.
Il Centro di Ascolto Caritas “don Gianni Gatti” di Mandello, in occasione del suo anniversario trentennale, organizza l’evento teatrale “” presso il teatro comunale Fabrizio De Andrè di Mandello venerdì 13 febbraio.La mattina andrà in scena lo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
