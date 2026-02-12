Sicilia Schlein chiede | Stop Ponte fondi per la ricostruzione dopo il ciclone Harry

Elly Schlein torna a parlare dalla Sicilia e chiede di fermare i lavori del Ponte sullo Stretto. La leader del Partito Democratico propone di usare i fondi già stanziati, un miliardo di euro, per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry. La sua idea divide i politici, ma intanto le comunità della Sicilia aspettano risposte concrete per ricostruirsi.

Ciclone Harry e il Ponte sullo Stretto: Schlein rilancia la sfida dal cuore di Palermo. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha proposto di dirottare il miliardo di euro stanziato per la costruzione del Ponte sullo Stretto verso la ricostruzione delle aree della Sicilia devastate dal ciclone Harry. L’annuncio, giovedì 12 febbraio 2026, è arrivato da Palermo, in una giornata dedicata alla solidarietà con le comunità colpite e alla critica al referendum costituzionale sulla giustizia. La visita a Palermo e il sostegno al “no” al referendum. Schlein ha scelto Palermo come palcoscenico per esprimere il suo dissenso sul referendum costituzionale, sottolineando i rischi di una riforma che, a suo avviso, potrebbe compromettere l’efficienza del sistema giudiziario italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia Ponte

L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry.

Il Sinalp Sicilia si unisce alle comunità colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato.

Ultime notizie su Sicilia Ponte

