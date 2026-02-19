A Cameri arriva l' escape room Furto al museo

Sabato 21 febbraio e 7 marzo, presso la Biblioteca Civica di Cameri, è possibile partecipare tra le ore 14 e le ore 22 a una escape room incentrata sulla rapina in un museo. La partecipazione è gratuita e ogni sessione durata 45 minuti, con un ingresso ogni ora. L’evento è rivolto a ragazzi sopra gli 11 anni, per gruppi da 4 a 8 partecipanti.La prenotazione è obbligatoria compilando il modulo online dedicato. Un ladro colpisce i musei più prestigiosi del mondo lasciando dietro di sé solo indizi frammentari. Riscostruisci i fatti, segui le tracce e scopri la verità. Il tempo stringe. La verità è davanti a te! Ma è completa solo se saprai guardarla da ogni punto di vista.🔗 Leggi su Novaratoday.it

