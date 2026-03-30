Il gruppo civico per Cadeo ha segnalato irregolarità durante i mercatini tenuti il 15 marzo a Roveleto e il 29 marzo a Cadeo. La denuncia, presentata dal consigliere Filippo Bruschi, fa riferimento a ripetute anomalie riscontrate durante le due manifestazioni. Nessun dettaglio specifico sulle nature delle irregolarità è stato comunicato.

Il gruppo civico per Cadeo, per voce del consigliere Filippo Bruschi, denuncia pubblicamente quanto accaduto in occasione dei mercatini svoltisi il 15 marzo a Roveleto e il 29 marzo a Cadeo. «In entrambe le occasioni sono state riscontrate numerose e diffuse criticità che appaiono configurare violazioni del regolamento vigente. In particolare, si segnala la presenza di mezzi degli operatori all’interno dell’area mercatale, l’esposizione della merce direttamente a terra e, fatto ancora più grave, la presenza al termine degli eventi di cumuli di rifiuti abbandonati. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di forte preoccupazione: la presenza assidua di mezzi parcheggiati lungo la via Emilia e in prossimità degli incroci con arterie principali, con conseguente creazione di situazioni di particolare pericolo per la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Ai mercatini di Roveleto e Cadeo irregolarità ripetute»

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