Durante le operazioni di voto per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, che sono in corso e che si chiuderanno alle ore 15.00, numerose segnalazioni di presunte irregolarità sono arrivate da più parti d’Italia, coinvolgendo sia esponenti della maggioranza sia dell’opposizione. Le prefetture di diverse città hanno già ricevuto esposti formali. Ecco cosa è stato denunciato e da chi. Le spille e i badge con il “Sì” nei seggi. La segnalazione più diffusa riguarda rappresentanti di lista riconducibili a Fratelli d’Italia che avrebbero circolato all’interno o nelle immediate vicinanze dei seggi indossando badge o distintivi con la scritta “Sì”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dai badge col Sì ai pulmini di Napoli: sui social è tam tam sulle irregolarità ai seggi

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