I Deepfake sessuali sono ovunque | governi e autorità chiedono più tutele ai social

Negli ultimi mesi, i deepfake sessuali realizzati con intelligenza artificiale sono diventati un tema di crescente attenzione a livello globale. Governi e autorità chiedono maggiori misure di tutela sui social media per affrontare questa problematica. La diffusione di contenuti falsi e ingannevoli solleva questioni di privacy, sicurezza e responsabilità che richiedono un’analisi approfondita e interventi regolamentari adeguati.

Negli ultimi mesi il tema dei deepfake creati con l’intelligenza artificiale è diventato centrale nel dibattito pubblico internazionale. Immagini e video falsi, spesso sessualizzati e non consensuali, circolano con grande facilità sui social media. Governi, autorità di controllo e legislatori stanno intervenendo per chiedere più responsabilità alle piattaforme. Al centro della discussione c’è una domanda fondamentale: chi deve proteggere davvero gli utenti dagli abusi digitali? Negli Stati Uniti, otto senatori democratici hanno inviato una lettera ai CEO di Google, X, Meta, Reddit, Snap e TikTok per ottenere informazioni dettagliate sulle misure adottate contro la generazione e la diffusione di deepfake non consensuali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali

L'Autorità britannica per le comunicazioni (Ofcom) ha avviato un’indagine su X, piattaforma di Elon Musk, riguardo alla funzione di creazione di immagini del chatbot Grok. L’indagine si concentra sull’uso di questa tecnologia per produrre deepfake a contenuto sessuale, sollevando questioni di sicurezza e responsabilità nell’ambito delle piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale.

