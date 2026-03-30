L'Intelligenza Artificiale e la robotica stanno influenzando la scena internazionale, diventando elementi chiave nelle sfide economiche e militari tra diverse nazioni. La corsa alla tecnologia ha portato a investimenti crescenti e a confronti diretti tra Paesi, coinvolgendo settori come la difesa e l’innovazione industriale. Le questioni etiche e i rischi connessi sono al centro di discussioni ufficiali e dibattiti pubblici.

L’Intelligenza Artificiale (AI) e la robotica stanno ridisegnando la geopolitica, in quanto drivers, da una parte, della competizione economica globale e dell’innovazione tecnologica legata all’attività militare. Dall’altra, stanno ponendo problemi etici, perché è sempre più chiaro che non basta la regolamentazione, cui l’Europa sta, peraltro, dedicando particolare attenzione, a disciplinarne il rapporto con l’economia e, in generale, le attività dell’uomo, sia civili che militari. Secondo Jared Kaplan, responsabile scientifico di Anthropic stiamo per entrare in una nuova era in cui un modello AI può utilizzare tutti gli strumenti, a cominciare dal computer, come fanno le persone nello svolgere i propri compiti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - AI e robotica. Innovazione e rischi tra etica, conflitti economici e militari

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