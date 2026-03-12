In Italia, l’intelligenza artificiale sta avanzando grazie all’attività di Angelica Bianco, che fa parte dell’Intergruppo Parlamentare dedicato a queste tematiche. La sua presenza contribuisce a orientare le discussioni sui temi di etica e legalità legati all’innovazione tecnologica. Questo sviluppo si inserisce in un contesto in cui le decisioni politiche stanno dando nuova direzione alla governance dell’AI nel paese.

La governance dell’intelligenza artificiale in Italia sta ricevendo un impulso decisivo grazie all’operato di Angelica Bianco, figura chiave nell’Intergruppo Parlamentare dedicato a questi temi. Come Presidente della Commissione Empowerment, Etica e Legalità, questa professionista ha posto al centro del dibattito la necessità di regole chiare per garantire che i sistemi algoritmici siano trasparenti e privi di discriminazioni. L’impegno si concentra sul rafforzamento dei legami tra innovazione tecnologica e responsabilità istituzionale, con l’obiettivo di rendere la tecnologia uno strumento inclusivo al servizio della società. Trasparenza algoritmica come motore produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI in Italia: etica e legalità guidano l’innovazione

Articoli correlati

ANGELICA BIANCO (INTERGRUPPO PARLAMENTARE AI, EMPOWERMENT):" ETICA E LEGALITÀ GUIDA PER LA GOVERNANCE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE"Rafforzare il legame tra innovazione tecnologica, responsabilità istituzionale e tutela dei diritti è l’impegno al centro dell’attività di Angelica...

Scarlett Johansson e Cate Blanchett guidano la rivolta contro l'AI: "Rubare non è innovazione"700 volti di Hollywood si sono prestati a una nuova campagna contro l'uso sregolato dell'intelligenza artificiale in difesa del proprio lavoro e...

Padre Paolo Benanti Gli Algoritmi Stanno Già Decidendo Chi Conta.Chi Se Ne Assume la Responsabilità

Tutto quello che riguarda AI in Italia etica e legalità guidano...

Temi più discussi: Pink Mobility Day: l'AI non è neutra, serve etica per non sovraccaricare i lavoratori; Angelica Bianco: Empowerment, Etica e Legalità al centro della governance dell’Intelligenza Artificiale; L’AI, la coscienza ed i carri armati. Quando l’etica non basta; AI e guerra: etica o convenienza?.

Nasce TetiAI: l'AI etica italiana che protegge la privacyDue giovani imprenditori di Bologna lanciano TetiAI, un assistente AI con memoria permanente, open source e nessuna vendita di dati. Due giovani imprenditori di Bologna lanciano TetiAI, un assistente ... punto-informatico.it

AI e guerra: etica o convenienza?Guerra in Iran e AI: Antropic rifiuta il Pentagono, ma poi tratta. OpenAI cede con limiti. Armi autonome e sorveglianza di massa: etica o convenienza? msn.com

DIRETTA Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, in campo Italia-Giappone di hockey Arena Santagiulia Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-oggi-12-marzo-sci-di-fondo-e-curling- - facebook.com facebook

Fratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong al comizio sul referendum x.com