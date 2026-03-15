È scomparso l’ultimo grande intellettuale del Novecento, lasciando un vuoto nel panorama filosofico. La sua opera ha attraversato temi come etica, comunicazione e conflitti sociali, influenzando diversi ambiti di studio. In questi giorni si parla della sua eredità e delle questioni affrontate nel corso della sua carriera. La sua figura rappresenta una presenza importante nel dibattito culturale e accademico internazionale.

Guerre Nel bicentenario di "Per la pace perpetua" ha riproposto e riattualizzato il pacifismo giuridico di Kant, schierandosi ancora contro le teorie etiche della guerra. Ma sembra esserselo dimenticato quattro anni dopo, quando ha sostenuto che la guerra della Nato alla Jugoslavia aveva «buone motivazioni etiche». E dopo il 7 ottobre giustificando "la rappresaglia" di Israele Guerre Nel bicentenario di "Per la pace perpetua" ha riproposto e riattualizzato il pacifismo giuridico di Kant, schierandosi ancora contro le teorie etiche della guerra. Ma sembra esserselo dimenticato quattro anni dopo, quando ha sostenuto che la guerra della Nato alla Jugoslavia aveva «buone motivazioni etiche». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Habermas, qualche dimenticanza di troppo tra etica e conflitti

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