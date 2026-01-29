Startup e formazione continua Il territorio è capace di attrarre E le giovani imprese crescono

Bologna torna a salire nella classifica delle città più attive per startup e formazione. La città si conferma al terzo posto tra le mete preferite per imprese e innovazione, spinta anche dalla crescita delle giovani aziende. La presenza di un territorio dinamico e di programmi di formazione continua sembra fare la differenza, attirando nuovi investimenti e favorendo lo sviluppo imprenditoriale.

Formazione, imprese, innovazione. Bologna si conferma al top per quanto riguarda la categoria ‘Affari e lavoro’, e guadagna una posizione (dal quarto al terzo posto) rispetto alla classifica ‘di tappa’ dello scorso anno. E se ci si riflette, i punti di forza del capoluogo emiliano sono legati all’ Università e al Tecnopolo, oltre ovviamente alla diffusa rete di imprese sul territorio. Non è un caso, quindi, che Bologna stacchi tutti nell’indice del numero di laureati, con o senza master: il 48,8% dei cittadini tra 25 e 39 anni. Solo Trieste (con il 45,9%) e Milano (45,5%) riescono a starle dietro: la città dell’Alma Mater, tra l’altro nel 2024 ha visto crescere ancora il numero di iscritti (+3%, oltre 26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

