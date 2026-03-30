Agricoltura pubblicata la graduatoria definitiva per la realizzazione di laghetti aziendali

È stata resa pubblica la graduatoria definitiva relativa all’avviso rivolto alla realizzazione di laghetti aziendali, con l’obiettivo di sostenere la gestione sostenibile del ciclo delle acque. La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana e riguarda i progetti di investimento presentati per la realizzazione di questi interventi.

Il finanziamento consentirà ai beneficiari di realizzare vasche, laghetti, invasi e serbatoi aziendali o interaziendali per l’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”. Sono in totale 185 le domande ammissibili. La dotazione finanziaria ammonta a 4 milioni e 600 mila euro a valere sul Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020. "Il governo Schifani - dice l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino - dà un sostegno concreto al comparto agricolo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva per la realizzazione di laghetti aziendali Articoli correlati Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva: fondi per 4,6 milioniÈ stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a... Taxi, pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenzeIl Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, avviando le... Altri aggiornamenti su Agricoltura pubblicata la graduatoria... Temi più discussi: Regione, pubblicata la graduatoria del bando per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci; Agricoltura, approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno alle aziende colpite da Blue tongue; Pesca, graduatoria per efficienza energetica dei mezzi: 36 progetti finanziati; Nuove imprese in agricoltura, approvata graduatoria definitiva. Regione, pubblicata la graduatoria dell’avviso per laghetti aziendaliPALERMO – È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ... livesicilia.it Agricoltura, 4,6 milioni per i laghetti aziendali. Sammartino: Sostegno concreto al compartoÈ stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo inte ... ilsicilia.it Calabria - Oltre 2 milioni per rilanciare i vigneti e sostenere l’agricoltura locale - facebook.com facebook Anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida al Forum sulla Cucina italiana a Manduria. Tra gli argomenti i nodi lungo la filiera dell'agro-alimentare e il contrasto alla Xylella x.com