Taxi pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenze
Il Comune di Pisa ha pubblicato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi. Con questa approvazione, si avviano le procedure per l’assegnazione delle licenze ai candidati risultati idonei, segnando un passo importante nella regolamentazione del settore taxi nella città.
Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, avviando le procedure per la successiva assegnazione delle licenze ai candidati risultati idonei. Il provvedimento fa seguito a un iter amministrativo lungo e.
