Pescherecci più efficienti 36 progetti finanziati | pubblicata la graduatoria definitiva

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei 36 progetti finanziati nel settore della pesca dedicati all’efficienza energetica dei pescherecci. Il bando, rivolto a migliorare le prestazioni delle imbarcazioni, mira a ridurre i consumi e le emissioni. I progetti selezionati riguardano interventi di modernizzazione e innovazione tecnologica delle imbarcazioni destinate alla pesca.

Via libera agli interventi per sostituire o ammodernare i motori grazie al programma Feampa 2021-2027. Sammartino: "Sostegni concreti alle marinerie dell’Isola" idurre consumi ed emissioni dei pescherecci siciliani è possibile? La risposta arriva con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando dedicato agli investimenti per l’efficienza energetica nel settore della pesca. Sono 36 i progetti ammessi al finanziamento, presentati da operatori del comparto, che potranno accedere ai contributi per sostituire o ammodernare i motori delle imbarcazioni. L’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche e ridurre l’impatto ambientale, attraverso l’adozione di tecnologie più efficienti e meno inquinanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Pescherecci più efficienti, 36 progetti finanziati: pubblicata la graduatoria definitiva Articoli correlati Taxi, pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenzeIl Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, avviando le... Trasporti: pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenze taxiPisa, 13 gennaio 2026 – Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze...