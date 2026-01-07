Agricoltura anno record per la Toscana | erogati 535 milioni di euro

Nel 2025, la Toscana ha raggiunto un risultato storico nel settore agricolo, con oltre 535 milioni di euro di finanziamenti erogati. Questa significativa iniezione di liquidità rappresenta un'importante occasione di sostegno per le aziende agricole della regione, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla crescita del settore primario. Un dato che evidenzia l'impegno delle istituzioni nel favorire il comparto agricolo toscano.

Un’iniezione di liquidità senza precedenti recenti per le campagne toscane. Il 2025 va in archivio con un risultato storico per il settore primario: oltre 535 milioni di euro sono stati versati nelle casse delle aziende agricole del territorio. A staccare gli assegni è stata ARTEA, l’Agenzia regionale per le erogazioni. La cifra rappresenta un record assoluto: è la somma più alta mai distribuita dal 2016 a oggi. Questi pagamenti segnano il traguardo finale della Programmazione 2014-2022. Un ciclo di investimenti che si è concluso sfruttando ogni centesimo disponibile. La Regione, infatti, è riuscita a garantire il pieno utilizzo delle risorse europee FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

