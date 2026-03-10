Genga | il colosso bianco da 545 milioni in costruzione

A Genga si sta realizzando una grande stazione ferroviaria del valore di 545 milioni di euro. L’opera, che sta assumendo proporzioni monumentali, ha suscitato un acceso dibattito tra cittadini e istituzioni, evidenziando l’interesse pubblico e i timori legati alle sue dimensioni. La costruzione prosegue con ritmo sostenuto, attirando l’attenzione di chi segue da vicino i progetti infrastrutturali della zona.

La nuova stazione ferroviaria di Genga si sta trasformando in un'opera monumentale che ha già generato un acceso dibattito pubblico per le sue dimensioni imponenti. I lavori, finanziati con 438 milioni di euro del Pnrr su un investimento totale di 545 milioni, procedono a ritmo serrato sulla linea Orte-Falconara, con la circolazione sospesa tra il 25 febbraio e il 6 marzo per attivare una variante di tracciato. Le prime immagini della struttura in costruzione hanno scatenato reazioni ironiche sui social network, dove molti cittadini paragonano l'opera a stazioni di grandi metropoli come Milano, sollevando dubbi sulla reale utilità dell'intervento.