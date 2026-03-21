Cia Marche Alessandro Taddei rieletto presidente

Alessandro Taddei è stato rieletto presidente della Cia Marche, l'organizzazione che rappresenta il comparto agricolo regionale. Tra il 2010 e il 2020, le aziende agricole nelle Marche sono diminuite di oltre un quarto, con un calo del 25,5%, mentre la superficie agricola utilizzata ha registrato una riduzione del 3,5%. I dati mostrano che il settore agricolo regionale ha resistito meglio rispetto alla media nazionale.

Comparto agricolo "resiliente" nelle Marche: arretra meno che in italia. Tra 2010 e 2020 le aziende agricole sono diminuite di oltre un quarto (-25,5%), meno del dato nazionale, e la superficie agricola utilizzata è risultata in decrescita (-3,5%). L’80,8% è coltivata a seminativi, l’11,8% prati e pascoli, il 7,3% legnose agrarie. Le aziende agricole sono oltre 33mila. Sono i dati emersi all’assemblea di Cia (Confederazione italiana agricoltori) Marche, ad Ancona: Alessandro Taddei è stato rieletto presidente. Dai dati, scrive Cia, si evince che "l’evoluzione del settore primario è stata particolarmente rilevante". Le aziende hanno affrontato le difficoltà dimostrando la resilienza tipica degli operatori marchigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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