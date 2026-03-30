Una recente direttiva europea autorizza l’uso dei droni in agricoltura, segnando un cambiamento nelle pratiche agricole. La misura mira a integrare nuove tecnologie nei campi per migliorare le attività agricole. Contestualmente, si sottolinea che la Politica agricola comune (Pac) continuerà a focalizzarsi su giovani agricoltori e innovazione, senza modificare le priorità già definite.

“Confeuro: via libera alla direttiva europea sui droni agricoli, un passo verso un’agricoltura moderna, sostenibile e tecnologica. “L’ok della Commissione Agricoltura del Senato alla risoluzione sulla direttiva europea che disciplina l’irrorazione aerea tramite droni rappresenta un segnale importante verso un’agricoltura sempre più tecnologica, moderna e sostenibile”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei. “ Da sempre – prosegue Tiso – siamo favorevoli all’introduzione di nuove tecnologie capaci di favorire lo sviluppo del comparto agricolo anche dal punto di vista ecologico e ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Agricoltura, Confeuro: “Ok droni nei campi. Ma Pac punti a giovani e innovazione”

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