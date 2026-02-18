Pac Confeuro | Bene recupero 10miliardi Ma rivedere sistema assicurazioni agricole

Confeuro ha annunciato che l’Italia ha recuperato 10 miliardi di euro dalla Politica Agricola Comune (PAC) europea, un’operazione che permette di rafforzare le aziende agricole italiane. Questa cifra, ottenuta grazie a una revisione delle assegnazioni, servirà a migliorare la capacità di resistenza delle imprese agricole di fronte ai cambiamenti climatici e alle sfide economiche. Tuttavia, Confeuro indica che il sistema assicurativo del settore necessita di una revisione per garantire una copertura più efficace e sostenibile.

Confeuro: 10 miliardi dalla PAC per rendere le imprese agricole italiane più resilienti. " Confeuro apprende con soddisfazione che sono stati recuperati 10 miliardi di euro dall'Italia nell'ambito della Pac europea, risorse che verranno impiegate per rendere le nostre imprese agricole ancora più resilienti e capaci di affrontare le nuove stagioni segnate dai cambiamenti climatici e dalle profonde trasformazioni economiche in atto". A dichiararlo è Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei. "Si tratta sicuramente di risorse importanti – afferma Tiso -, fondamentali per assicurare i piccoli e medi agricoltori dagli eventi catastrofali che, con sempre maggiore frequenza, colpiscono il nostro territorio.