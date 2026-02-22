Italia | +23% assunzioni da estero nel 2025 agricoltura e edilizia

Nel 2025, le assunzioni dall’estero in Italia sono aumentate del 23%, soprattutto nel settore agricolo e edile. Questa crescita deriva dalla difficoltà delle imprese italiane di trovare lavoratori locali qualificati. Ogni mese, centinaia di nuovi stranieri ottengono un contratto di lavoro, contribuendo a sostenere il settore produttivo. Le aziende del settore edilizio e agricolo si affidano sempre di più a questa manodopera, che sta modificando il mercato del lavoro nazionale.

Lavoro: L’Italia Affida Sempre Più la Crescita Economica a Manodopera Estera. Quasi un nuovo assunto su quattro in Italia proviene dall’estero, un trend in accelerazione nel corso del 2025 che sta ridisegnando il panorama occupazionale nazionale. I settori agricolo e delle costruzioni sono i principali motori di questo cambiamento, con un incremento di oltre il doppio degli ingressi rispetto al 2019. Questo fenomeno, emerso da recenti analisi, evidenzia una crescente dipendenza dal lavoro proveniente da altri paesi per sostenere settori chiave dell’economia. L’afflusso di lavoratori stranieri nel tessuto economico italiano sta portando a una profonda trasformazione del mercato del lavoro, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice disponibilità di manodopera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

