L45 Agri, con sede ad Arezzo, si dedica allo sviluppo di soluzioni innovative per l’agricoltura. Nei prossimi mesi, realizzerà tre ettari di serre teleriscaldate nelle vicinanze dell’impianto di San Zeno, sfruttando l’energia proveniente dal recupero integrale dei rifiuti. Questa iniziativa mira a promuovere un’agricoltura più sostenibile e a favorire lo sviluppo locale attraverso tecnologie rispettose dell’ambiente.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Sono tre gli ettari di serre teleriscaldate da realizzare nei terreni di proprietà dell’azienda nelle immediate vicinanze dell’impianto a recupero integrale a San Zeno, grazie all’energia ricavata dal recupero integrale dei rifiuti che porteranno ulteriore sviluppo e benefici. L’assemblea dei soci ha approvato un progetto che aggiunge nuovi servizi e infrastrutture al territorio, alle sue imprese e ai cittadini, reso finalmente possibile dalla centrale di recupero totale a zero spreco: 120 mila tonnellate di recupero energetico, 70 mila di compostaggio, 35 mila di biodigestione, 300 Smcora di metano prodotto e immesso in rete, 1 megawatt di fotovoltaico, la piattaforma per il recupero di sfalci e potature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L45 Agri: industria per l’agricoltura

Leggi anche: Sostenibilità, biometano mette al centro della decarbonizzazione alleanza tra agricoltura e industria

Accordo triennale di Macfrut con i ministeri dell'Agricoltura e dell'Industria della Repubblica DominicanaÈ stato siglato un accordo triennale tra Macfrut e i Ministeri dell’Agricoltura e dell’Industria della Repubblica Dominicana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Accordo triennale tra Macfrut e il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero Industria e Commercio della Repubblica Dominicana. - facebook.com facebook

Legge di Bilancio 2026: misure strategiche per l’industria alimentare, l’agricoltura e la distribuzione Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il Governo ha introdotto una serie di misure che guardano al rilancio e alla competitività del nostro siste x.com