Sviluppo e giustizia sociale Petrotto nel direttivo provinciale AgriSaT

Salvatore Petrotto, ex sindaco di Racalmuto, entra nel direttivo provinciale di Agrigento dell’associazione Agricoltura – Salute – Territorio. La nomina è stata annunciata oggi, confermando l’impegno dell’ex primo cittadino nel settore dello sviluppo e della giustizia sociale. Petrotto, noto per il suo lavoro sul territorio, si metterà al servizio di questa realtà per contribuire a progetti legati all’agricoltura e alla tutela del territorio.

Salvatore Petrotto, ex sindaco di Racalmuto, è stato nominato consigliere del direttivo provinciale di Agrigento dell’associazione “Agricoltura – Salute – Territorio” (Agri.Sa.T.). L’incarico è finalizzato a promuovere, anche nell’Agrigentino, le iniziative previste dallo statuto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Salvatore Petrotto Consula Provinciale degli Studenti, eletto il nuovo direttivo Quando nasce un genitore: l’importante ruolo di favorire lo sviluppo educativo e la crescita dei figli nel contesto familiare e sociale Ogni nascita rappresenta un nuovo inizio, sia per il bambino che per i genitori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Salvatore Petrotto Argomenti discussi: Forum Business, Social, One Vision - L’Economia Sociale come Asse Strategico per Competitività e Giustizia Sociale; I leader mondiali dell’economia sociale arrivano a Torino; Symposium on Global Citizenship dell’Alleanza AURORA; Giustizia sociale e sussidiarietà: la Chiesa entra nella Storia. Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenutiContrastare il fenomeno della recidiva e a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa degli ex detenuti. E' l'obiettivo di 'Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Bar ... ansa.it Prisco, inaugurazione dell'anno giudiziario momento per riflettere sulla giustiziaLa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un momento fondamentale per riflettere sullo stato della giustizia e sul suo ruolo centrale per la sicurezza, la coesione sociale e lo ... ansa.it Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenuti. Progetto con la Robert Kennedy Human Rights e ministero della Giustizia #ANSA x.com Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenuti. Progetto con la Robert Kennedy Human Rights e ministero della Giustizia #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.