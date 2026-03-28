Spari nella notte nel rione Salicelle di Afragola stesa di camorra tra le case

Nella notte nel rione Salicelle di Afragola sono stati trovati circa dieci bossoli di proiettile lungo via Salicelle. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi con la Polizia Scientifica. Nessuna persona è rimasta ferita. L’area è stata isolata per le indagini in corso.

Una decina di bossoli sono stati rinvenuti in via Salicelle, ad Afragola (Napoli); sul posto la Polizia Scientifica. Non risultano feriti né danni di rilievo. Si sarebbe trattato di una "stesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rione Salicelle, stesa nella notte, diversi i colpi sparatiE' notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Rione Salicelle, stesa nella notte: diversi i colpi di arma da fuoco esplosiÈ notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spari nella notte nel rione Salicelle... Rione Salicelle, stesa nella notte, diversi i colpi sparatiE' notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto. Sul posto sono intervenuti gli agenti ... napolitoday.it Rione Salicelle, sequestrato quasi un chilo di droga: arrestato un 38enneNuovo colpo al traffico di droga nel rione Salicelle, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano e denunciato un 22enne al termine di ... cronachedellacampania.it