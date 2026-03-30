Aforisti pugliesi al convegno di Milano Nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi si è svolto a Milano, presso la Biblioteca Nazionale Braidense, un convegno dedicato all'aforisma contemporaneo. L'evento si è tenuto il 19 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di aforisti provenienti dalla regione Puglia. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla scrittura e alla diffusione di brevi massime e pensieri nel panorama attuale.

Di seguito il comunicato: Il 19 marzo 2026, a Milano, presso la prestigiosa Biblioteca Nazionale Braidense, si è tenuto il convegno “ L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci”, promosso dall’AIPLA (Associazione Italiana per l’aforisma). L’evento, introdotto e coordinato dai noti aforisti milanesi Lidia Sella e Amedeo Ansaldi, ha riunito sei autori del genere provenienti da tutta Italia. Tra loro, la presenza di due aforisti pugliesi: il cerignolano Giuseppe Grieco (foto a sinistra) e il salentino Dario Stanca. L’avvocato Grieco, vincitore dell’ultima edizione del Torino Sintesi (2024) e di altri riconoscimenti nazionali, ha raccontato, attraverso i suoi aforismi, una personale e incisiva “microstoria” dell’uomo, i vizi, le virtù e la continua ricerca di un senso della vita. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Aforisti pugliesi al convegno di Milano Nei giorni scorsi Articoli correlati Pugliese 31enne trovato morto in casa a Londra Nei giorni scorsiMatteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Londra, dove lavorava come barman. Palazzo Beltrani: stagione artistica 2026 Presentata nei giorni scorsiDi seguito un comunicato diffuso dai responsabili: C’è un momento, ogni anno, in cui Palazzo delle Arti “Beltrani” sembra trattenere il fiato.