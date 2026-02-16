Palazzo Beltrani | stagione artistica 2026 Presentata nei giorni scorsi

I responsabili di Palazzo Beltrani hanno annunciato la stagione artistica del 2026, evidenziando come ogni anno il museo si prepari a un nuovo ciclo di esposizioni. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, accompagnata da un caloroso entusiasmo tra gli addetti ai lavori e il pubblico locale. In questa occasione, si è parlato di mostre dedicate a giovani talenti e di eventi speciali che coinvolgeranno anche le scuole della zona. Palazzo Beltrani si prepara a riempire le sue sale con opere di artisti emergenti e progetti innovativi, attirando visitatori da tutta la regione.

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: C'è un momento, ogni anno, in cui Palazzo delle Arti "Beltrani" sembra trattenere il fiato. È l'attimo prima che la nuova stagione artistica si sveli, quando le sue sale, le terrazze, le volte luminose e gli spazi ariosi si preparano a trasformarsi in un organismo vivo, pulsante, attraversato da voci, strumenti, storie, persone. Anche per il 2026, il Centro culturale polifunzionale della Città di Trani conferma la sua vocazione più autentica: essere un luogo in cui l'arte e la cultura non si limitano a essere ospitate o consumate, ma vivono. Nella Sala Beltrani è stata presentata la Nuova Stagione artistica 2026 alla presenza del sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro, dell'assessore alle Culture Lucia de Mari e di Alessandro Attolico, dirigente 1^ Area Servizi Socio-Culturali, Turismo, Sport e Risorse Umane, oltre che di numerosi protagonisti della nuova stagione.