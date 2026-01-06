Pugliese 31enne trovato morto in casa a Londra Nei giorni scorsi

Matteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Londra, dove lavorava come barman. Il corpo è stato scoperto nei giorni scorsi, risalendo alla fine del fine settimana. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso. La notizia ha suscitato dolore tra i conoscenti e la comunità locale.

Matteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Londra, dove lavorava come barman. Il decesso si fa risalire alla fine settimana, quando il cadavere è stato rinvenuto. Da dettagliare le cause del decesso. Nato in Puglia, Matteo Leone era figlio del comandante della tazione carabinieri di Pescara Colli.

Barman italiano morto in casa a Londra, Matteo Leone aveva 31 anni: trovato senza vita dagli amici, inutili i soccorsi - Matteo Leone, 31enne italiano, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, dove lavorava come bartender. msn.com

Il barman 31enne Matteo Leone trovato morto in casa a Londra - IL LUTTO Un ragazzo di 31 anni, pieno di vita e che stava realizzando il sogno di lavorare all’estero, è stato trovato morto nell’abitazione dove risiedeva da qualche ... ilmessaggero.it

