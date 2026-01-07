I trasporti di Napoli restano pubblici | in proroga ad Anm per 6 mesi poi affidamento fino al 2031

Il Comune di Napoli ha deciso di prorogare di sei mesi l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ad Anm, mantenendo la gestione pubblica. Contestualmente, si avvia un percorso di affidamento a lungo termine, con una concessione prevista fino al 2031. Questa decisione mira a garantire continuità e stabilità nel servizio di trasporto della città, in attesa di eventuali future modifiche o gare pubbliche.

Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni - I bus di Napoli verso l’affidamento in house ad Anm per altri 6 anni, ma c’è il nodo stipendi. fanpage.it

Trasporti pubblici, Luca Brancaccio: l’Italia che corre e quella che aspetta. Sipario o divario? - Luca Brancaccio, DG AMC SpA e Consigliere CdA ANM SpA, espone la sua analisi in merito alla situazione dei trasporti pubblici in Italia Nel Fondo TPL 2025 il ... 2anews.it

Napoli, Manfredi: “Ora lavoriamo insieme: priorità a trasporti, mare e stadio” x.com

