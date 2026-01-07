I trasporti di Napoli restano pubblici | in proroga ad Anm per 6 mesi poi affidamento fino al 2031

Il Comune di Napoli ha deciso di prorogare di sei mesi l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ad Anm, mantenendo la gestione pubblica. Contestualmente, si avvia un percorso di affidamento a lungo termine, con una concessione prevista fino al 2031. Questa decisione mira a garantire continuità e stabilità nel servizio di trasporto della città, in attesa di eventuali future modifiche o gare pubbliche.

Il Comune proroga di 6 mesi l'affidamento dei trasporti pubblici di Napoli ad Anm, ma prepara la concessione per altri 6 anni. Ok anche all'assunzione degli autisti dei bus. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

