I trasporti di Napoli restano pubblici | in proroga ad Anm per 6 mesi poi affidamento fino al 2031
Il Comune di Napoli ha deciso di prorogare di sei mesi l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ad Anm, mantenendo la gestione pubblica. Contestualmente, si avvia un percorso di affidamento a lungo termine, con una concessione prevista fino al 2031. Questa decisione mira a garantire continuità e stabilità nel servizio di trasporto della città, in attesa di eventuali future modifiche o gare pubbliche.
Il Comune proroga di 6 mesi l'affidamento dei trasporti pubblici di Napoli ad Anm, ma prepara la concessione per altri 6 anni. Ok anche all'assunzione degli autisti dei bus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Isole minori, proroga per i collegamenti: affidamento ponte fino al 2027, poi l'unione di corse statali e regionali
Leggi anche: Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni
Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni; Mezzi pubblici 1 gennaio 2026: Roma, Milano, Torino e Napoli; Scioperi gennaio 2026 treni, aerei e trasporto pubblico locale: undici giorni di agitazioni; Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi.
I trasporti di Napoli restano pubblici: in proroga ad Anm per 6 mesi, poi affidamento fino al 2031 - Il Comune proroga di 6 mesi l'affidamento dei trasporti pubblici di Napoli ad Anm, ma prepara la concessione per altri 6 anni ... fanpage.it
Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anni - I bus di Napoli verso l’affidamento in house ad Anm per altri 6 anni, ma c’è il nodo stipendi. fanpage.it
Trasporti pubblici, Luca Brancaccio: l’Italia che corre e quella che aspetta. Sipario o divario? - Luca Brancaccio, DG AMC SpA e Consigliere CdA ANM SpA, espone la sua analisi in merito alla situazione dei trasporti pubblici in Italia Nel Fondo TPL 2025 il ... 2anews.it
Napoli, Manfredi: “Ora lavoriamo insieme: priorità a trasporti, mare e stadio” x.com
Un Ringraziamento Speciale alla BUONOCORE TRASPORTI Srl di Napoli (NA) che ritira il Terzo Acquisto un meraviglioso IVECO NEW DAILY 35C16 EURO 6 NUOVO allestito con Furgone in Plywood + SPONDAIDRAULICA .. Grazie per la rinnovata Fiducia - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.