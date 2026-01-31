Affari Tuoi Stefano De Martino boccia Herbert Ballerina | Sono mortificato

Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha commentato duramente Herbert Ballerina, definendolo “mortificato” dopo alcune sue scelte. La scena più significativa è stata quando Giovanni dalla Puglia ha aperto il primo pacco, il numero 3, dando il via a una puntata ricca di colpi di scena.

Nella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi a giocare è stato Giovanni dalla Puglia: il primo pacco scelto è stato il 3. Stefano De Martino ha iniziato la puntata con i saluti di rito, dando il benvenuto al nuovo concorrente dall’Emilia-Romagna e salutando Herbert Ballerina, la sua spalla, che si è detto in cerca di “disoccupazione”. Affari tuoi, cosa è successo nella puntata del 30 gennaio. Da Cisternino, in provincia di Brindisi, a giocare nella puntata del 30 gennaio è Giovanni, militare dell’esercito italiano: “Sono un conduttore”. Al suo fianco c’è Cinzia, la moglie: “Ci siamo conosciuti 27 anni fa, in discoteca, è una storia molto lunga. 🔗 Leggi su Dilei.it

La puntata di questa sera di Affari Tuoi si apre con Daniela e Luca, una coppia che si mostra unita e senza segreti.

Herbert Ballerina, noto volto del programma Affari Tuoi, è assente dalle ultime puntate del quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai1.

