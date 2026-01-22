Affari Tuoi ‘scomparso’ Herbert Ballerina | l’annuncio di Stefano De Martino

Herbert Ballerina, noto volto del programma Affari Tuoi, è assente dalle ultime puntate del quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai1. La sua assenza ha suscitato curiosità tra il pubblico, ma finora non sono stati resi noti aggiornamenti ufficiali sulle ragioni. Restano quindi da capire i motivi di questa temporanea assenza del comico, che ha sempre contribuito con la sua presenza al successo del programma.

(Adnkronos) – Dov'è finito Herbert Ballerina? Il comico da alcuni giorni è assente da Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino in access prime time. Con un pizzico di ironia, il conduttore ha scherzato sulla sua 'scomparsa' facendo un appello in stile 'Chi l'ha visto?' di Federica Sciarelli. Tra un pacco e un altro, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 21 gennaio, è stata trasmesso la scheda di Ballerina, come fosse una persona scomparsa. Stefano De Martino ha lanciato l'appello: "Ma ci sono novità? Lo stiamo cercando? La ricerca continua.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino e l’incidente sfiorato con Herbert Ballerina a Natale

Affari Tuoi, Stefano De Martino accusa l’assenza di Herbert Ballerina. Gioco delle carte sul finaleNella puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi, si sono alternati momenti di leggerezza e tensione, culminati in un gioco delle carte finale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Herbert Ballerina scomparso da Affari tuoi, rimandate le date del tour: De Martino si rivolge a Chi l'ha visto; Herbert Ballerina assente ad Affari Tuoi, al suo posto un cartonato. De Martino: Non riusciamo a trovarlo; Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata; Stefano De Martino, dolore e lacrime al funerale del papà Enrico: Ora è libero, il gesto di Belén e la canzone per l’addio.

Herbert Ballerina scomparso da Affari tuoi, rimandate le date del tour: De Martino si rivolge a Chi l’ha vistoAd Affari tuoi, Stefano De Martino è in pena per Herbert Ballerina: Torna, ti stiamo cercando. Il conduttore ha trasmesso la scheda del comico (ovviamente ironica) come fosse una persona scomparsa. fanpage.it

Affari Tuoi, Tiago si ferma all’offerta e poi scopre che avrebbe potuto vincere 100.000 euro: assente HerbertNella puntata del 19 gennaio di Affari Tuoi, tra ironia e tensione, il concorrente abruzzese accetta l’offerta finale dopo un percorso intenso, scoprendo solo alla fine cosa nascondeva davvero il suo ... ilsipontino.net

“Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Al momento della scomparsa indossava un cappotto di cashmere triplo petto” Herbert Ballerina assente anche nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio. Stefano De Martino, con un - facebook.com facebook

#StefanoDeMartino e il caso di #Affarituoi che la Rai ha mandato in onda nonostante il lutto x.com