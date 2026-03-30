Durante l’ultima puntata di Collision, il wrestler Kyle Fletcher è stato visto uscire dall’arena con un tutore alla gamba. La Protostar, che detiene il titolo TNT, ha abbandonato il ring in condizioni che suggeriscono un infortunio. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause o sulla natura della lesione. La sua presenza nelle prossime settimane è incerta fino a ulteriori aggiornamenti.

La Protostar è stata vista con un tutore alla gamba dopo la puntata di Collision di sabato notte. Ecco cosa sappiamo finora sull’infortunio del campione TNT. Kyle Fletcher visto con un tutore dopo Collision. Brutte notizie in casa AEW. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez di F4WOnline, Kyle Fletcher ha lasciato l’ Alliant Energy Power House di Cedar Rapids — sede della puntata di Collision di sabato notte — indossando un tutore alla gamba. Alvarez ha precisato che l’infortunio è reale e non legato a una storyline. Secondo Fightful Select, nonostante non ci siano ancora informazioni dettagliate sull’entità del problema, Fletcher dopo lo show “sembrava di buon umore”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kyle Fletcher infortunato a Collision, il campione TNT lascia l’arena con un tutore

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