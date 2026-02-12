AEW | Kyle Fletcher è il nuovo TNT Champion battuto Tommaso Ciampa a Dynamite

Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Kyle Fletcher ha sorpreso tutti vincendo il TNT Championship. Ha battuto Tommaso Ciampa e ha preso il titolo, segnando un nuovo inizio per sé stesso nella categoria singoli. La vittoria ha lasciato i fan senza parole e ha aperto le porte a nuove sfide per il giovane wrestler.

Colpo di scena a AEW Dynamite: Kyle Fletcher ha conquistato il TNT Championship, sconfiggendo Tommaso Ciampa e aprendo ufficialmente una nuova fase della sua carriera in singolo. L'australiano ha approfittato del momento giusto in un incontro intenso e fisico, riuscendo a imporsi su Ciampa al termine di una battaglia combattuta colpi su colpi. Per Fletcher si tratta di un traguardo importante, che lo consacra definitivamente tra i nomi più rilevanti della scena AEW. La vittoria non è solo simbolica: il TNT Championship è storicamente una cintura che lancia e definisce le carriere, e ora Fletcher si trova con la responsabilità di guidare quella tradizione.

